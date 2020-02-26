أول صورة لـ"سوزان مبارك" بعد وفاة زوجها.. السيسي يعزيها

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التعزية لسوزان مبارك، في وفاة زوجها الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، والذي تم تشييع جثمانه اليوم في جنازة عسكرية مهيبة.

وصافح السيسي سوزان مبارك، كما صافح علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الراحل.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صور تعزية السيسي لأسرة الراحل مبارك، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما نشر صوراً لتقدم السيسي الجنازة العسكرية للرئيس المصري الراحل.

وشارك في الجنازة العسكرية لمبارك، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، والرئيس المصري السابق، المستشار عدلي منصور، وعدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين والحاليين، وجرت مراسم الجنازة العسكرية لمبارك، خارج مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، وكان السيسي في الصف الأول للمشيعين إلى جوار نجلي الرئيس الراحل علاء وجمال مبارك.

وحضر الجنازة العسكرية لمبارك العديد أعضاء من الحكومة الحالية والحكومات المصرية السابقة، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية، وتواجدت جموع من المصريين أمام مسجد المشير طنطاوي، وحمل بعضهم صوراً للرئيس الراحل، ولافتات مكتوب عليها "الوداع يا حبيب الملايين".

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