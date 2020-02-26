بالفيديو والصور.. السيسي يتقدّم جنازة حسني مبارك

تقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي يوم أمس، عن عمر ناهز 92 عاماً، وشارك في الجنازة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار عدلي منصور، الرئيس المصري السابق، وعدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين والحاليين.

وجرت مراسم الجنازة العسكرية في باحة مسجد المشير طنطاوي بشرق القاهرة، وكان السيسي في الصف الأول للمشيعين إلى جوار نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، فيما اصطف خلفهم العديد أعضاء من الحكومة الحالية والحكومات المصرية السابقة، وجانب من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، وتواجد عدد من أنصار مبارك أمام مسجد المشير طنطاوي، وحمل بعضهم صوراً للرئيس الراحل، ولافتات مكتوب عليها "الوداع يا حبيب الملايين".



ونقل جثمان حسني مبارك في مروحية عسكرية، إلى مسجد المشير طنطاوي، وتم وضع الجثمان في صندوق خشبي ملفوفاً بعلم مصر على عربة تجرها أربعة خيول وفقا للمراسم التقليدية للجنازات العسكرية في مصر.



وانتشرت قوات أمنية كبيرة بينها آليات مدرعة، صباح اليوم، بالقرب من المسجد الذي أقيمت به الجنازة، والمقبرة التي سيدفن فيها مبارك، ووضع صف من المدافع أمام المسجد تمهيداً للمراسم العسكرية.

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية، أعلنت، أمس، الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وقالت في بيان لها: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتابع البيان: "تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020"، كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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