بالصور.. ترامب وميلانيا في الطريق إلى الهند

المصدر: شريف مهدي ، ود. ب. أ

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، الولايات المتحدة مساء اليوم الأحد، متجهين إلى الهند في زيارة تستغرق يومين، واستقل ترامب وزوجته الطائرة الرئاسية Air Force One من قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند.

وبدأت الهند استعدادات اللحظة الأخيرة لاستقبال ترامب وزوجته، بتكثيف أعمال التجميل وغسيل الشوارع وطلاء المباني وتوسيع الطرق وإقامة جدران لإخفاء الأحياء الفقيرة في المناطق التي سيزورها ترامب.

وتبدأ جولة ترامب في الهند، بإطلاق فعالية تحمل اسم "ناماستي ترامب" (مرحباً ترامب) في مدينة أحمد آباد، وذلك على غرار حدث "هودي مودي" الذي شارك به ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي بمدينة هيوستن الأميركية في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتحدث كل من ترامب ومودي أمام 125 ألف شخص باستاد "موتيرا"، وسيتوجه أولا إلى سابارماتي أشرم، حيث كان يعيش الزعيم الهندي الراحل، المهاتما غاندي، ومن المقرر إقامة عرض بطول الطريق الذي سيسير عليه ترامب والذي يمتد لمسافة 22 كيلومتراً، بمشاركة 1400 فنان، يقدمون فقراتهم فوق 40 منصة، كما سيقوم في وقت لاحق ترافقه ميلانيا، بزيارة ضريح "تاج محل"، وفي اليوم التالي سيجري محادثات تجارية في العاصمة نيودلهي.