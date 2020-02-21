جارتها أبلغت عنها الشرطة لقدومها من الصين.. ومحافظ كفرالشيخ يتدخل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، حالة مواطنة مصرية من مركز دسوق، أبلغت عنها جارتها الشرطة بعد أن وصلت من الصين،وقد تم بعد وصول البلاغ وقوع الكشف الطبي عليها إكلينيكيًا بمستشفى الحميات بدسوق خوفا من أن تكون حاملة لفيروس كورونا، حيث أفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

وحسب صحيفة المصري اليوم، قالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتورة سوسن سلام، بانه قد ورد بلاغ من شرطة النجدة بشأن ورود بلاغ من مواطنة تفيد بأن جارة لها بالسكن قادمة من دولة الصين، وعلى الفور تحرك الفريق الوقائي بدسوق وتم تشكيل لجنة من المديرية والإدارة.



وتبين أن الحالة مدرس بكلية العلوم جامعة المنصورة وكانت في منحة دكتوراة بدولة الصين بتاريخ قدوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ إلى روسيا ترانزيت ثم إلى مطار القاهرة الدولى بتاريخ قدوم ١٤ فبراير ٢٠٢٠، وتم مناظرتها طبياً ثلاث مرات بالصين قبل المغادرة وبمطار روسيا وبمطار القاهرة الدولي ولا يظهر عليها أي أعراض.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الوقائي قام بعمل زيارة منزلية والتثقيف الصحي اللازم والتنبيه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، انه تم توقيع الكشف الطبي على الحالة بمستشفى حميات دسوق وأفاد التقرير الطبي بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

كما أفادت وكيل وزارة الصحة، انه طبقاً للبروتوكول ليس هناك داع لعزل الحالة بمستشفى وانه سيتم متابعتها يومياً لمدة ١٤ يوم فترة المراقبة والتي تنتهى يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٠، مؤكدةً أنه لا داع لأي قلق وانه يتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أي دول موبؤة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.

