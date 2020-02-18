بالفيديو.. "المطعم السجن" يقدم الوجبات في زنزانة ببدلة "غوانتانامو"

المصدر: دبي – سمير سعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لمطعم شديد الغرابة في مدينة جدة السعودية على هيئة سجن.

وأظهر المقطع المصور عمال المطعم وهم يرتدون بدل السجناء، خاصة البدلة البرتقالية الشبيهة ببدل السجناء في معتقل غوانتانامو الأميركي الشهير خلال تقديمهم للوجبات لنزلاء المطعم، فيما يوفر المطعم مكان عبارة عن زنزانة لالتقاط الصور التذكارية لرواد المطعم.

وصممت ديكورات المطعم الغريب متلائمة مع أجواء السجون، بالإضافة إلى مراعاة ذلك في طريقة تقديم الطعام.

*من يعزمني في المطعم اهذا 💔🌚



مطعم " السجن " 🤦🏻‍♂️

غريب جدا فتح في حي السلامة بجده 👌👌👇👇🤪🤪

#الدنيا_علمتني pic.twitter.com/nsmWHDZc8m —  ➧⁽ᵛ͢ᵎᵖ⁾⁺⌞ ᓚɹ̇Lᓆgȷ ◜♚ ‏‏‎ (@3boox3) February 17, 2020