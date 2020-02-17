بالصور.. وزيرة مصرية تُقبل أطفال العائدين من الصين بعد انتهاء الحجر الصحي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، إن مصر لا تنسى أبناءها، مؤكدة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بأبناء الوطن في الدخل والخارج، وجاء ذلك خلال لقائها، اليوم الإثنين، من داخل الحجر الصحي بمرسي مطروح، بالعائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والاطمئنان عليهم، والتأكد من خلوهم من أي فيروسات معدية، وعودتهم إلى منازلهم، وذلك بحسب بيان رسمي أصدرته الوزارة ونشرته عبر صفحة متحدثها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقدمت الوزيرة بعض الهداية للأطفال بالحجر الصحي، والتقطت الصور التذكارية مع العائدين من مدينة ووهان الصينية والفرق الطبية والإدارية، ووجهت الشكر للفريق الطبي و الطاقم الإداري وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوزات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية، لما بذلوه من جهد في عملية الحجر الصحي، مشيدة بتكاتف والتفاف جميع أجهزة الدولة للحفاظ على أبنائها.

ولفتت الوزيرة إلى أن جميع الفرق الطبية التي بلغ عددها 450 فرداً تم تدريبها على أعلى مستوى، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وأعربت عن فخرها بما قدمه أبناء الوزارة للمصريين العائدين من مدينة ووهان، الذي يبلغ عددهم 302 فرد، موضحة أن جميع الفرق الطبية والإدارية شاركت في هذه الملحمة الوطنية بمحض إرادتهم ورغبتهم في خدمة الوطن، وسيتم تكريمهم، وتخليد أسمائهم بجدارية تذكارية في إحدى المنشآت الصحية التعليمية التابعة للوزارة، قائلة لهم: «أعطيتم للعالم درساً في كيفية التعامل مع الأحداث الكبرى وكنتم على قدر الحدث».

وقالت الوزيرة إن رجال الحجر الصحي بجميع منافذ البلاد على يقظة تامة، ومتأهبون على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة المسافرين والقادمين، لافتة إلى تفعيل برنامج متابعة القادمين من الخارج بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حيث يتم إرسال بيانات العائدين إلى المديريات المقيمين بها، بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والفحص بالحجر الصحي.

وذكرت أن عيادات الحجر الصحي قامت بتوقيع الكشف الطبي، وتقديم العلاج لـ1121 من المترددين عليها، كما تم تحويل 13 حالة لتلقي الخدمة الطبية الفائقة بمستشفى الإخلاء خلال فترة الحجر الصحي، وأشارت إلى أنه تم تخصيص 9 أتوبيسات لنقل العائدين إلى منازلهم، بناءً على استطلاع آرائهم للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، حيث تم تخصيص 6 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة، و3 إلى محافظة الإسكندرية، كما تم توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة لنقل السيدات الحوامل بمرافقة طبيب إلى منازلهم.