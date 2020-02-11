وفاة عروسين مصريين بغاز السخان في "الصباحية"

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

ذكرت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن سبب وفاة عريس وعروسه يوم الصباحية في إحدى قرى محافظة أسيوط المصرية، تعرضهما لتسريب غاز من السخان أثناء نومهما داخل منزل الزوجية. واستعجلت النيابة المصرية تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة العروسين لبيان أسباب وفاتهما.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الشكوك انتابت أسرة العريس عقب تأخر خروجه وعروسه يوم الصباحية عن المعتاد، خاصة وأنهما داخل مجتمع ريفي صعيدي ومن العادات خروج العريس في الساعة السابعة من يوم الصباحية مع عروسه لاستقبال المهنئين من أفراد عائلته، فلم يجب العروسان على طرقات أفراد الأسرة على الباب أو على الهاتف، فأسرعوا بكسر الباب وعثروا عليهما جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما.