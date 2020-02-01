قراصنة إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة المصرية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

اخترق قراصنة إنترنت "هاكرز" الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية بشكل مفاجئ، اليوم السبت، ونشروا صوراً لأعلام إيران.



وأظهر محرك البحث «غوغل» موقع الوزارة معنوناً بأنه "مخترق" من قبل مجموعة تطلق على نفسها Bax 026 of Iran".



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بوزارة الصحة قوله إنه يجرى التعامل حالياً مع القراصنة، وإعادة الموقع إلى طبيعته، بالإضافة إلى تشديد حمايته.