"بي بي سي" تلغي 450 وظيفة في أقسام التحرير

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير ضمن خطة "تحديث" للتأقلم مع الاستخدامات الجديدة للجمهور قبل مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة سياسياً حول تمويل وسيلة الإعلام السمعية البصرية البريطانية العامة.



وقالت مديرة الإعلام فران أنسوورث في بيان: "علينا تحديث قسم الأخبار للعقد المقبل بشكل يساهم في توفير مبالغ كبيرة"، موضحة أنه نتيجة لهذه التغيرات سيتم إلغاء 450 وظيفة.



وترغب "بي بي سي" في "إلغاء الازدواجية بين مختلف قنواتها والاستثمار أكثر في الرقمي مع نسخة جديدة من تطبيقها بي بي سي نيوز"، وسيتم نشر مزيد من الصحافيين خارج لندن.



وتابعت: "على بي بي سي أن تتأقلم مع التغييرات في طريقة استخدامنا من الجمهور. علينا التأقلم والتحقق من أننا لا نزال وسيلة الاعلام الأكثر مصداقية في العالم وخصوصاً من أن نكون الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجمهور الذي لا يتابعنا اليوم".





وفي 20 يناير الجاري أعلن المدير العام لبي بي سي، توني هول، استقالته "من أجل مصلحة المؤسسة"، وذكرت وسائل إعلام بريطانية عديدة أن استقالته أثارت غضب رئاسة الحكومة لأن ذلك يسمح لديفيد كليمنتي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي بتعيين خلف هول وليس خلف كليمنتي الذي ستعينه السلطة.