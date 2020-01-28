اليابان تؤكد إصابة شخص لم يزر الصين بفيروس كورونا

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رجلاً في الستينات من عمره من مقاطعة نارا، أصيب بفيروس كورونا الجديد على الرغم من أنه لم يزر الصين من قبل.



ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزارة القول إن الرجل كان قد قام بقيادة حافلة مع سائحين صينيين قادمين من مدينة ووهان الصينية مرتين هذا الشهر.

وأوضحت الوزارة أن هذه أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لشخص دون قيامه بزيارة الصين.



وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت ست حالات إصابة بالفيروس.



وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أنها سترسل طائرة إلى مدينة ووهان بوسط الصين، في وقت لاحق من اليوم، لإعادة نحو 200 مواطن ياباني هناك، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.



وذكرت وزارة الصحة أن الحكومة سترسل أطباء وممرضات ومسؤولي حجر صحي إلى هؤلاء المواطنين اليابانيين لإجراء فحوص طبية لهم على متن الطائرة.



وقال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي إنه من المقرر أن تعود الطائرة إلى اليابان غداً الأربعاء.