رئاسة الجمهورية في الجزائر تحذر من تداول الأخبار المغلوطة

المصدر: الجزائر - د ب أ

حذرت رئاسة الجمهورية في الجزائر، وسائل الإعلام ومختلف وسائط ومنصات التواصل كافة من تداول الأخبار المغلوطة، ملوحة بتطبيق قوانين الجمهورية على غيرالملتزمين.

وقالت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم السبت، إن «المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة».

وأضاف ذات المصدر«المعلومات المنشورة عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحافي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية».

وذكر ذات المصدر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أعلن عن تنظيم لقاءات صحافية دورية، لشرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية.

كما أعلن أنه سيتم اعتماد صحافيين من مختلف وسائل الإعلام قريبا، لـ«تغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم».