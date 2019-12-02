امرأة تتوه أسبوعين في منطقة نائية وتنجو من الموت بأعجوبة !

المصدر: كانبرا - وكالات

عثرت قوات الإنقاذ على امرأة حيّة بعد أسبوعين من اختفائها مع اثنتين من صديقاتها في منطقة نائية وسط استراليا.



وقالت الشرطة الاسترالية في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على تمرا ماكبيت-رايلي في حالة جيدة بعد أن تجنبت الموت من الجفاف، عبر غلي وشرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.



وتم العثور على المرأة (52 عاما) في حفرة مائية شرق منطقة بئر ستيوارت، جنوب أليس سبرينجز، أثناء عملية بحث جوية، ولا تزال صديقتيها مفقودتين في المنطقة النائية الوعرة، حيث تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية. وقالت الشرطة إن عمليات البحث الجوية مستمرة.



كانت ماكبيت-رايلي وصديقتيها قد انطلقن في رحلة بعد ظهر يوم 19 نوفمبر، وعلقن بعد أن تعثرت سيارتهن في قاع نهر فينكي.



وتمكنت الشرطة من تحديد موقع ماكبيت-رايلي بعد أن عثرت على مذكرة تركت داخل السيارة، والتي اكتشفتها الشرطة بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين بشأن مسارات الإطارات التي تشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه، وقالت المرأة إنها قلقة لدرجة الموت على صديقتيها.