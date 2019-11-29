بالفيديو.. جنون "الجمعة السوداء" يتحول إلى عراك وتدافع وتظاهرات حول العالم

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

شهد العالم، اليوم، حالة من هياج التسوق الذي بدأ في الولايات المتحدة، حيث خاضت أعداد كبيرة من مجموعات صائدي الصفقات عراكاً وتدافعاً للفوز بالسلع ذات الأسعار المنخفضة في المتاجر في جميع أنحاء العالم.

وشوهدت أعداد كبيرة تتدافع لخطف المنتجات المخفضة في ما يعرف بـ"الجمعة السوداء" في بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا الصباح

وبدأ بعض المتسوقين في البحث عن الصفقات في وقت مبكر بتوقيتات مختلفة حول العالم، بما في ذلك البرازيل، حيث شوهد العملاء وهم يهرعون للحصول على أجهزة التلفزيون عالية الوضوح من Samsung.

والتقط المتسوقون في ساو باولو بالبرازيل، أجهزة تلفزيون فائقة الوضوح في سوبر ماركت الليلة الماضية أثناء بحثهم عن صفقات صفقة يوم "الجمعة الأسود".

كما كانت هناك أيضاً مشاهد محمومة في جنوب إفريقيا، حيث اضطر بعض المتسوقين إلى المبيت أمام مدخل مراكز التسوق، وفي أوغندا نقلت إحدى النساء على نقالة بعد إصابتها في التدافع بسبب التسوق.

كما كانت هناك بعض المعارضة لانتشار هذا النوع من التسوق، حيث حاول نشطاء في فرنسا حصار مركز للتسوق في باريس اليوم.

وحاصر المحتجون من أنصار البيئة مركز التسوق بسبب التغير المناخي، واعتراضاً على جنون التسوق و"الجمعة السوداء".

وشهدت ألمانيا إضراباً لعمال شركة "أمازون"، فيما تم تعليق لافتة احتجاجية تعلن أن "الاستهلاك يساوي أزمة المناخ" في مدريد.

كما اندلع شجار خارج متجر Forever 21 في مركز تجاري في ولاية بنسلفانيا الليلة الماضية، حيث بدأ بعض صيادي الصفقات في التسوق يوم "الجمعة الأسود" في وقت مبكر.

وفي روسيا، أصدرت هيئة حماية المستهلك بيانًا طويلًا يتضمن نصائح حول كيفية تجنب الخداع، مثل التحقق من رفع الأسعار قبل يوم الجمعة لجعل الصفقات تبدو جيدة أو ما إذا كانت تكاليف التسليم مبالغ فيها.