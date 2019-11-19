لسبب مجهول.. سيارة امرأة تتوقف فجأة فيطيح بها القطار

المصدر: برلين - د ب أ

أُصيبَتْ سائقة سيارة صغيرة بإصابات بالغة، جراء اصطدام قطار بضائع بسيارة في مدينة إيبنبورن غربي ألمانيا.



وحسب بيانات الشرطة، فقد دلت الشواهد الأولية على أن السيارة الصغيرة ظلت واقفة، لسبب غير معلوم حتى الآن، على شريط السكك الحديدية عند أحد المعابر، وبعد مضي وقت قصير نزلت حواجز المعبر وقدم القطار.



وأضافت الشرطة أن الركاب الآخرين في السيارة تمكنوا من مغادرتها في الوقت المناسب دون أن تقع لهم إصابات، فيما أصيبت المرأة التي كانت تقود السيارة.



وجرى إغلاق الخط الحديدي بين راينه وأوسنابروك، حتى إشعار آخر.