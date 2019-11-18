بالصور.. مصرع فتاة في انهيار مفاجئ لجسر معلق

المصدر: باريس - د ب أ

قال ممثل الإدعاء في مدينة تولوز الفرنسية دومنيك الزياري، اليوم الاثنين، إنه تم انتشال جثة فتاة (15 عاما) عقب انهيار جسر معلق في نهر بمنطقة ميروبو سور تارن بجنوب فرنسا أثناء مرور سيارتين على الأقل، في حين مازال يتم البحث عن شخص آخر.



وأضاف أن الجسر المعلق انهار لدى مرور مركبة تحمل بضائع ثقيلة وسيارة خاصة، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة الفتاة، التي كانت في السيارة الخاصة، وتمكنت والدتها من السباحة وأنقذها المارة.



وقال الزياري في مؤتمر صحفي إن رجال الإنقاذ يبحثون عن سائق الشاحنة، كما أنهم يعملون على التأكد من عدم سقوط سيارات أخرى في النهر.

وقال مسؤول بإدارة المطافئ لشبكة "بي اف ام تي في"، إن نحو 70 من رجال المطافئ متواجدون في موقع الحادث، ويساعدهم غواصون وكلاب بوليسية وثلاث مروحيات.



وأعلنت مقاطعة جارون العليا أنه جرى نقل خمسة أشخاص للمستشفى، بينهم مارة هرعوا لمساعدة الضحايا واثنان من رجال الإطفاء.

ويبلغ طول الجسر، الذي يقع على طريق إقليمي 155 متراً، وتم بناؤه عام 1931.



وكان تقرير قدم لمجلس الشيوخ الفرنسي العام الماضي بعد مقتل 43 شخصاً في انهيار جسر في جنوة بإيطاليا، قد كشف أنه يوجد ما لايقل عن 25 ألف جسر في فرنسا في حالة هيكلية سيئة، ولكن عمدة المنطقة إريك اوجيت قال إن الجسر المنهار جرى تجديده عام 2003، وتقوم السلطات المحلية بفحصه بصورة دورية.