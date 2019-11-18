بالفيديو.. سيارة تدهس 3 حتى الموت خلال حفل زفاف

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية مقطع فيديو لحادث الدهس الذي وقع في منطقة وسط القاهرة، مساء الجمعة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في أثناء قيام سيارة ملاكي بالاحتفال في حفل زفاف وانحرفت من السائق.

كان آخر ضحايا الحادث، الطفل محمد رمضان جمعة 9 أشهر، ومقيم بمنطقة دار السلام والذي أصيب، مساء الجمعة، في حادث دهس السيارة الملاكي لعدد من المواطنين؛ ليرتفع عدد ضحايا الحادث، وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن المتوفين هم: "مصطفى محمد مصطفى سلام 71 عاما، خفير، وإبراهيم سيد إبراهيم حسين 30 عاما، مدير مبيعات بالخارج، ومحمد رمضان جمعة 9 أشهر"، مضيفا أن الطفل المتوفى أصيبا والديه في الحادث وهما في المستشفى.

كانت سيارة ملاكي دهست عددا من المصريين كانوا على الرصيف، مساء الجمعة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 8، ونقل المصابون والجثث إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.