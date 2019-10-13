أقدم وأندر دينار في العالم يعرض بمبلغ 1.6 مليون جنيه استرليني

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن ديلي ميل

من المقرر أن يتم بيع إحدى أندر القطع النقدية المعدنية في المزاد العلني بمبلغ يصل الى 1.6 مليون جنيه إسترليني.

وترجع هذه القطعة النقدية المصنوعة في العصر الأموي الى عام 723 ميلادية وهي من الذهب.

ويحمل هذا الدينار العديد من الكتابات المنقوشة عليها ويساوي من حيث الحجم الجنيه الإسترليني المعدني الحالي.

ومن المقرر بيع هذه القطعة النقدية في دار "مورتون&أدن" في لندن والتي قدرت لها أعلى سعر حتى الان لقطعة اثرية في مرحلة ما قبل البيع، ويتراوح ما بين 1.4 او 106 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد أن المنجم الذي تم استخراج الذهب منه يقع فيما بين مدينتي مكة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وحتى الان لا يعرف من هذه القطع سوى12 واحدة ومعظمها توجد في مجموعات مملوكة لأشخاص او متاحف عالمية كبيرة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها عرض مثل هذه القطعة للبيع العلني.

وقال الخبير في النقود الإسلامية ستيفن لويد، في دار المزاد" تعتبر هذه القطعة في منتهى الروعة ليس لأنها احتفظت بجمالها حتى الان أو لندرتها وإنما لأهميتها كوثيقة تاريخية".

ومن المقرر ان يتم بيع القطعة في 24 أكتوبر الجاري.