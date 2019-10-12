بطلتها زوجة موظف حكومي.. تفاصيل جريمة رشوة بـ17 مليون ريال

المصدر: الرياض - متابعات الإمارات اليوم

كشفت حوالات مالية، وإيداعات كبيرة، عن جريمة رشوة بـ17 مليون ريال في إحدى مناطق السعودية، حيث قضت المحكمة العامة بإدانة أربعة أشخاص - بينهم سيدة - بجريمة الرشوة، والسجن تعزيراً مدداً تراوحت بين العام والعامين، مع تغريمهم 2.1 مليون ريال، ومصادرة مبلغ الرشوة البالغ 17 مليون ريال.

وكانت رئاسة أمن الدولة تلقت بلاغات بقيام سيدة بإيداعات نقدية وورود حوالات لحسابها البنكي، وقيام شخص آخر بتلقي إيداعات وحوالات على حسابه، كما بلغت بقيام مؤسسة مقاولات بإجراء حوالات بمبالغ كبيرة للسيدة المشار إليها، وقيام الأخيرة بتحويل جميع المبالغ التي وردتها لأحد الأشخاص.

ووفقاً لصحيفة "المدينة" توصلت التحريات إلى أن السيدة زوجة المشتبه به الثاني (يعمل في إحدى الجهات الحكومية)، ومؤسسة المقاولات تنفذ أحد المشاريع الكبرى في الجهة الحكومية، والأموال قد تكون محصلات جريمة رشوة.

وألقت المباحث العامة القبض على المشتبه بهم الأربعة، والتي أحالت القضية إلى النيابة العامة، حيث وُجهت لهم تهمة الرشوة واستغلال الحساب البنكي للزوجة في تمرير مبالغ الرشوة، وأحالت القضية إلى المحكمة العامة.

وقضت المحكمة بإدانتهم جميعاً بجريمة الرشوة، وسجن المدان الأول لمدة سنة وتغريمه مليون ريال، وسجن الثاني مدة سنة وتغريمه مليون ريال، وسجن الثالث (وسيط) سنتين وتغريمه 100 ألف ريال، والاكتفاء بسجن الرابع المدة التي قضاها على ذمة القضية، إضافةً إلى مصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام والمقدر بنحو 17 مليون ريال.