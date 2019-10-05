الأمير هاري يقاضي داري نشر بسبب اختراق هاتفه

المصدر: لندن - د ب أ

رفع الأمير البريطاني هاري دعوى قضائية ضد اثنين من دور نشر صحف بريطانية لصلتهما باختراق غير قانوني مزعوم لرسائل بريده الصوتي.

وتم رفع الدعاوى القضائية نيابة عن حفيد الملكة إليزابيث الثانية حسبما قالت مصادر بقصر بنكنغهام اليوم الجمعة مؤكدة التقارير بشأن ذلك.

ووفقا لوكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية، فإن داري النشر محل القضية هما «نيوز جروب نيوزبيبرز» (إن جي إن) التي تتولى نشر صحيفة «صن» واسعة الانتشار وتمتلك صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» الشعبية التي لم يعد يتم إصدارها، وكذلك دار نشر «ريتش» التي تصدر صحيفة «ميرور».

وأكدت متحدثة باسم «إن جي إن» للوكالة صدور دعوى قضائية من جانب دوق ساسيكس.

ولم يتضح معرفة وقت حدوث عملية اختراق الهاتف المزعومة.

وتعيد الاتهامات الأذهان إلى أكبر فضائح الإعلام في التاريخ البريطاني.

وقبل أربعة أعوام، استمع صحافيون من صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» لمحادثات هاتفية لضاحيا جريمة ومشاهير وضباط شرطة مرتشون، واكتشافات أدت إلى إغلاق الصحيفة في عام 2011.