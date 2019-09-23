محمود السيسي يتصدر "غوغل" بعد واقعة عمرو أديب

المصدر: متابعات – شريف مهدي

أثار الدكتور محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات «19011»، الجدل في مصر، بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، وتوقع الكثير من المشاهدين أن يكون الضيف هو نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن الضيف نفى - خلال البرنامج - أن تكون له أي علاقة بالرئيس.

وتصدر اسم «محمود السيسي»، تريند «غوغل»، عقب الواقعة التي نشر بعدها الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه على موقع «تويتر»، صورة من مسلسل «دموع في عيون وقحة»، تجمع الفنانين: عادل إمام وصلاح قابيل.

وأوضح الدكتور محمود السيسي، خلال البرنامج، أن اللجان الإلكترونية المغرضة، هي التي أثارت اللغط حول تشابه اسمه مع نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشدداً على أن كل ما أثير حول ارتباط اسمه باسم نجل الرئيس المصري مجرد «تشابه أسماء».

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، له أربعة أبناء، هم: (آية، حسن، محمود، ومصطفى).