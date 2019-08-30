بالصور.. سقوط جسر حديدي على شاحنة في بيروت

المصدر: بيروت - متابعات الإمارات اليوم

انهار جسر سكة الحديد في منطقة البدوي في محلّة شارع مار مخايل - الجمّيزة بالعاصمة اللبنانية بيروت،اليوم، على شاحنة أثناء مرورها من تحته.



وقد رجحت المعلومات أن تكون حمولة الشاحنة عالية فاصطدمت في الجسر القديم ما أدى إلى انهياره.

من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنّ الجسر هو جسر «الترامواي» الحديدي وقد سقط أثناء مرور الشاحنة تحته، مشيرة إلى أنّ الحادث أدّى إلى إصابة شخص برضوضٍ، وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر على معالجته ميدانياً.

تجدر الإشارة إلى أن شاحنة سبق واجتاحت الجسر ذاته منذ ثلاث سنوات، ما أدى إلى خلل في بنيته.