الجيش الألماني يبيع «لاب توب» يضم معلومات سرية

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الجيش الألماني باع جهاز لاب توب مستعمل، كان لا يزال يحوي معلومات سرية.

وقالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم السبت، إن المعلومات مصنفة بأنها «سرية وقاصرة فقط على الاستخدام الرسمي»، وتتعلق بدليل تشغيل راجمات الصواريخ «مارس».

وأضافت الصحيفة: «يبدو أن محتويات القرص الصلب (وحدة التخزين الرئيسية) لم يتم محوها قبل البيع».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع للصحيفة بأنه لا يمكن «استنباط أي معلومات حساسة» من وصف راجمة الصواريخ.

وحسب الصحيفة، فإن المشتري وهو مسؤول إحدى الغابات في بافاريا العليا، كان قد اشترى أربعة أجهزة لاب توب مستعملة بالمزاد في 2018 عبر موقع إيباي من شركة (فيبيج) المملوكة للحكومة الألمانية لإعادة تدوير الأجهزة المستعملة.

وكان نظام تشغيل راجمات الصواريخ مثبتا على أحد هذه الأجهزة الأربعة ويمكن فتحه عبر إدخال اسم آخر مستخدم ككلمة مرور، وأخطر الرجل الوزارة بما عثر عليه في الجهاز.