"صراع العروش" يعود للشاشة مجدداً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

زفت صحيفة "ديلي ميل" بشرى سارة لعشاق مسلسل "Game of thrones" الشهير، بإعلان عودته للشاشة مجدداً في ثوب جديد من إنتاج شبكة "HBO" الأميركية، ويروي أحداث الممالك السبعة قبل 5000 عام من وقوع الصراع بين العائلات، والذي انتهى بوقوع الكثيرين من الضحايا.

وبدأ التصوير بالفعل في المسلسل الجديد في أيرلندا الشمالية باستوديوهات "بلفاست" في الأسبوع الماضي، وهي التي تم تصوير أحداث المواسم الثمانية للمسلسل الأصلي بها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وكان مؤلف رواية "أغنية الجليد والنار" والمقتبس عنها أحداث مسلسل "صراع العروش"، جورج آر. مارتن، قد صرح في مقابلة له مع مجلة "Entertainment Week" في نوفمبر الماضي، أن أحداث المسلسل ستكون مختلفة وستكون قارة "ويستروس" مكاناً مختلفا تماماً عما شاهده المتابعون في المسلسل الأصلي، حيث لا يوجد ملك ولا عرش حديدي، كما أنه لا وجود لعائلة "تارجريان" أو مدينة "فاليريا" الشهيرة بصناعة الأسلحة أو التنانين ولا الإمبراطورية العظيمة التي تابعها المشاهدون على مدار سنوات طويلة.

ومن المنتظر أن تؤدي الممثلة البريطانية نعومي واتس دور البطولة، بالإضافة إلى دينيس غوف، شيلا أتيم، إيفانو إرميا، أليكس شارب وتوبي ريجبو، ولم يُعرف بعد ما إذا كان أي من أبطال المسلسل الأصليين مشاركين في العمل الجديد أم لا.

ومن المتوقع أن تعرض الحلقة التجريبية لمسلسل والتي سيكتبها إس جي. كلاركسون، في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021.

ويعد مسلسل "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، الذي تم إنتاجه على مدار سنوات طويلة، ودارت أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدا، امتد لعقد من الزمن، حيث تصارعت 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع، قبل أن ينتهي الصراع بحرق "كينجزلاند" على يد "دنيرس"، ومقتل "جيمي" وشقيقته "سيرسي".