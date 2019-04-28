بـ"الفسيخ" و"السندريلا" و"ملك العود".. المصريون يحتفلون الربيع

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

يحتفل المصريون خلال هذه الأيام بأعياد الربيع، وعيد القيامة، وشم النسيم، ومن المعروف عن هذا الشهر بشكل خاص كل عام، إقبال المصريون على شراء الفسيخ، والرنجة، والأسماك المملحة، وتلوين البيض.

ورغم تحذيرات الأطباء والمتخصصين من الأضرار التي تنتج عن تناول "الفسيخ"، وحالات التسمم التي وقعت بسبب تناوله في السنوات الماضية، إلا أن إصراراً كبيراً بين شريحة ضخمة من المصريين على تناوله في طقس سنوي، بعد أن ارتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الاحتفالات.

ومن ضمن الطقوس أيضاً تصدر بعد الأغاني لمشهد الاحتفالات المبهج، وأشهر هذه الأغاني، أغنية «الدنيا ربيع والجو بديع» بصوت "السندريلا" سعاد حسني.

كما تأتي أغنية "الربيع" للفنان فريد الأطرش، الملقب بـ"ملك العود"، ضمن أيقونات احتفالات الربيع.

ورغم أن هناك أغان أخرى لهذه المناسبة بأصوات فنانين كبار، إلا أنها لم تحظى بنفس الشهرة اغنيتي "السندريلا" و"ملك العود"، حيث غنت "كوكب الشرق" أم كلثوم أغنية "غنى الربيع بلسان الطير"، وأغنية "هل الربيع" لـ"العندليب" عبدالحليم حافظ.