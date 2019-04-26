مذيع "مدلل" يعمل "مغسل موتى"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلن الإعلامي المصري الشهير شريف مدكور، إصابته بورم في القولون، بعدما كشفت الأشعة التي أجراها عن ذلك هذا الأسبوع، كما كشف عن مشاركته في غُسل الموتى منذ 29 عاماً.

ونشر مدكور صورة له وهو يرقد على السرير في المستشفى من دون أي تعليق، ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي دعا له بالشفاء العاجل.

وفي خطوة منه لتوضيح الغموض الذي رافق وعكته الصحية هذه، أعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أنه دخل، أول من أمس، إلى المستشفى وخضع لتصوير أشعة وتم اكتشاف إصابته بورم في القولون، موضحا أنه سيجري عملية لإزالته في شهر رمضان، ومثنياً على الطفرة في التمريض بمصر.

وتوجه مدكور بالشكر لجمهوره ومحبيه، ولمزيد من طمأنة الجمهور، قام ببث فيديو مباشر عبر حسابه على "فيسبوك" شكر فيه جميع الأشخاص الذين اتصلوا به ليطمئنوا عليّه، وكل من زاره في المستشفى.

يُشار إلى أن مدكور يقدم حالياً برنامج "4 شارع شريف"، الذي يُعرض على قناة "الحياة" المصرية.

وكان مدكور (46 عاماً)، الذي اشتهر بالفتى المدلل والمحب للحياة بصورة أثارت العديد من الانتقادات، كشف أنه يشارك في غُسل الموتى منذ أن كان عمره 18 عاماً.

وخلال الفترة الأخيرة، حاول مدكور الرد على الانتقادات التي وجهت إلى طريقة حياته وتقديمه للبرامج التلفزيونية، حيث أكد أنه اعتمد على نفسه، رغم كونه من أسرة ثرية، وأنشأ مصنع للملابس حقق له أرباحاً مالية، ومن ثم اتجه للإعلام، ليصبح إعلامياً مشهوراً.