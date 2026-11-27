في زمن الذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء، تطل علينا من غابات أميركا الشمالية حكاية مخلوق يمشي على قدمين، ويكسو الشعر الكثيف جسده، ويتجاوز طوله - في بعض الروايات - مترين ونصف المتر. يسميه الأميركيون «بيغ فوت»، أي «صاحب القدم الكبيرة»، ويُعرف أيضاً باسم «ساسكواتش».

أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحكاية إلى الواجهة بنشر وثائق حكومية تضم شهادات وصوراً لآثار أقدام ضخمة، ونتائج تحقيق ميداني أُجري عام 1982. وفي تلك الأوراق مفارقة طريفة، إذ رجح بعض المحققين أن تكون الآثار من صنع مخادع بارع.

وتروي بعض الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية منذ زمن بعيد حكايات عن عمالقة «مشعرين» يسكنون الغابات. وفي عام 1958 ذاع اسم «بيغ فوت» في الصحافة الأميركية، بعدما ظهرت آثار أقدام ضخمة في شمال كاليفورنيا. وبعد تسع سنوات، ظهر في فيلم قصير مخلوق كثيف الشعر يمشي بين الأشجار ويلتفت نحو الكاميرا. كانت تلك الالتفاتة كافية لإشعال جدل دام عقوداً.

وفي عام 1977، فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي عينة من الشعر ظن أصحابها أنها تعود إلى المخلوق العجيب فإذا بها شعر حيوان من فصيلة الأيائل.

وللهيمالايا «اليتي»، ولاسكتلندا وحش بحيرة لوخ نيس، ولأستراليا «اليووي». ولنا نحن العرب الغول والسعلاة، وفي مصر كبرنا على حكايات «النداهة وأبي رجل مسلوخة»، وكانت تملأ ليالي طفولتنا رهبة وفضولاً. وفي أدبنا يجد القارئ للمخلوقات العجيبة موطناً في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني، وفي ألف ليلة وليلة.

واللافت في أميركا أن الحكاية صارت صناعة لها متاحفها ومهرجاناتها وأفلامها الوثائقية، ولها هواة يجوبون الغابات بحثاً عن دليل. وما كان يُروى حول النار صار يُعرض على الشاشات، وباتت خصلة شعر يُعثر عليها في الغابة تصل إلى المختبر.

فلماذا نعود إلى هذه الحكايات كلما اتسع علمنا بالعالم؟ ألأن في المجهول فسحة للخيال، وفي احتمال المستحيل شيئاً يكسر رتابة المألوف؟

ما زال وجود «بيغ فوت» يفتقر إلى دليل علمي موثوق به. ومع ذلك، يكفي أن نرى على الشاشة ذلك المخلوق يلتفت بين الأشجار حتى نميل قليلاً إلى الأمام، كأننا نستطيع أن نرى ما غاب عن عين الكاميرا. ولعل هذا ما يُبقي الغول حياً فينا، حتى بعدما أضأنا مدننا وأرسلنا مركباتنا إلى أطراف المجموعة الشمسية. فكلما أضاء العلم ناحية من الغابة، وجدت المخيلة بين أشجارها مكاناً لساكن خرافي جديد.