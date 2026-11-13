الحكاية تؤجّل الموت.. شهرزاد وبوكاتشيو

ينتظر ملكٌ نهاية حكاية، فتعيش امرأة يوماً آخر. وفي كتاب إيطالي، يتبادل 10 شبّان وشابّات القصص، فيما يحصد الطاعون أهل مدينتهم. تملك المرأة صوتها في مواجهة سيف، ويملك هؤلاء رفقةً تقاوم الوحشة. وبين ألف ليلة وليلة والديكاميرون لجيوفاني بوكاتشيو، تمنح الحكاية المهدَّدين فسحةً للحياة.

تدخل شهرزاد على شهريار عارفةً مصير النساء اللواتي سبقنها. فقد جعل الملك خيانة زوجته ذريعةً لمعاقبة النساء جميعاً. وفي مواجهة قتلٍ يتكرّر مع الصباح، تبتكر موعداً يتجدّد مع الليل: حكاية تستدعي أخرى، وسؤالاً يبقى معلّقاً حتى الغد.

غير أن شهرزاد تفعل أكثر من إثارة الفضول. تفتح أمام الملك عالماً تتعدّد فيه طبائع البشر: رجال يخونون ونساء يفين، وحكّام يظلمون وضعفاء يحسنون التدبير. كل حكاية تزعزع يقيناً بنى عليه حكمه القاتل. ولأن مخاطبته مباشرةً محفوفة بالخطر، تستعين بمصائر الآخرين لتقرّب إليه ما يعجز عن رؤيته في نفسه. يمنحها الخيال مسافةً تستطيع منها مساءلة صاحب السيف.

أما في الديكاميرون، فيدفع طاعون فلورنسا سنة 1348 سبع شابّات وثلاثة شبّان إلى مغادرة المدينة نحو الريف. هناك يتناوبون رواية مئة حكاية خلال 10 أيام مخصّصة للقصّ، وينظّمون حياتهم بمواعيد وقواعد وقيادة متداولة.

ويتّسع القول لأن المستمعين رفقةٌ يتقاسمون الخوف، ويجيب بعضهم بعضاً بالحكايات. يجد الحب والمكر والسخرية من النفاق مجالاً أرحب. فإذا كانت شهرزاد تستدرج مستمعها الملك إلى مراجعة حكمه، فإن رواة بوكاتشيو يختبرون معاً تناقضات الحياة التي ابتعدوا عنها.

لكن لهذه الحرية شروطاً. فاللجوء إلى الريف والتفرّغ للقصّ امتياز لا يتاح لجميع المنكوبين. أما شهرزاد فتروي داخل موضع التهديد، وتستحقّ مهلة البقاء ليلةً بعد ليلة. يتبادل شباب بوكاتشيو حق الكلام، بينما تفاوض شهرزاد عليه.

في الكتابين تؤسّس النساء مجلس الحكي: شهرزاد بمؤازرة أختها، وشابّات فلورنسا بتدبير الرحيل والحياة المشتركة. يفتح الصوت النسائي فسحةً للعيش حين يضيق العالم.

وفي الحرب والنزوح والفقد، تخفّف قصةٌ خوف طفل، وتعيد شهادةٌ اسم ضحية، ويهوّن حديث الأصدقاء ثقل اليوم. لا تشفي الحكاية الوباء، لكنها تصل الخائفين بالحياة، وتؤجّل عند شهرزاد القتل. وحين يطلب المستمع من الراوي أن يكمل، يمنحه سبباً للبقاء وموعداً للغد.

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