في مقال سابق بعنوان «نحتاج إلى أب.. أقصد معلماً»، دعوت إلى استحضار فطرة الأبوة والأمومة لدى المعلمين في تعاملهم مع طلبتهم، واليوم أتوجه إلى الآباء والأمهات، لأذكّر بأنّهم ليسوا والدين فحسب، بل هم المربون والمعلمون الأوائل لأبنائهم، ومنهم تبدأ رحلة بناء الإنسان.

فالتربية مسؤولية أصيلة للأسرة، والمدرسة شريك في استكمالها وتعزيزها، ولا ينبغي أن نلقي بعبء التربية على المعلمين، أو نزيد من أعبائهم بتقصيرنا في أداء أدوارنا، في الوقت الذي ننتظر منهم أن يقدموا لأبنائنا أفضل تعليم ورعاية.

ومن أهم ما ينبغي أن نغرسه في أبنائنا احترامهم لذواتهم، وإدراكهم أن أخلاقهم وسلوكياتهم تعكس تربية والديهم، وقيم البيت الذي خرجوا منه، والمجتمع الذي ينتمون إليه. وأن احترام الآخرين، مهما اختلفت أعمارهم ومكانتهم وأدوارهم، هو في المقام الأول احترام للذات.

فحين نربي أبناءنا على احترام معلميهم، وتقدير جهودهم، والامتنان لكل من يقدم لهم خدمة أو يسهم في تعليمهم ورعايتهم، فإننا لا نؤدي حق الآخرين فحسب، بل نبني في أبنائنا قيماً إنسانية ترافقهم طوال حياتهم.

ومن المهم ألا نخلط بين دعم أبنائنا وتبرير أخطائهم، أو بين تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإشعارهم بأنهم فوق المساءلة والتوجيه. فليس من مصلحة أبنائنا أن ندافع عن سلوك خاطئ صدر منهم، أو أن نقلل أمامهم من شأن معلميهم، بل إن محبتنا الحقيقية لهم تقتضي أن نعينهم على إدراك أخطائهم وتصحيحها والاعتذار عنها.

ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون من مواقفنا وسلوكياتنا أكثر مما يتعلمون من توجيهاتنا، فكيف نطالبهم باحترام الآخرين ونحن لا نقدم لهم القدوة في ذلك؟ وكيف ننتظر منهم الامتنان ونحن لا نظهره لمن يبذل جهداً من أجلهم؟

إن الشراكة الحقيقية بين الأسرة والمدرسة تبدأ من احترام الأدوار وتكاملها، ومن إدراكنا أن نجاح المعلم في أداء رسالته يحتاج إلى أسرة تسانده، وتغرس في أبنائها القيم التي تعينه على أداء رسالته.

فلنحرص على أن يكون حسن تربية أبنائنا عوناً لكل من يتولى تعليمهم ورعايتهم، وأن تكون أخلاقهم أجمل ما يحملونه من بيوتنا إلى مجتمعنا، فقبل أن نفتخر بتفوق أبنائنا العلمي، لنحرص على أن نفخر بأخلاقهم، فالتربية تأتي أولاً.