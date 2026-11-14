الجدة العاملة.. عطاء يحتاج إلى تمكين

لم تعد صورة الجدة في مجتمعنا كما كانت قبل عقود، فكثير من الجدات يواصلن مسيرتهن المهنية، في وقت تغيرت فيه أنماط الحياة، وتباعدت المساكن والزيارات، وتزايدت مسؤوليات الأسر. ومع هذا التحول، بقيت الحاجة إلى حضور الجدة في حياة أبنائها وأحفادها، بينما تقلّص الوقت المتاح لها لأداء هذا الدور.

فالجدة ليست مجرد من يساعد في رعاية الأحفاد، بل هي أم تحتاج إليها ابنتها عند الولادة، أو خلال مرضها، أو حين تواجه ظروفاً صعبة، وهي سند لابنها وزوجته في أوقات الحاجة. كما أن حضورها مناسبات أحفادها المدرسية ولحظات تكريمهم ونجاحهم يمنحهم شعوراً بالفخر والانتماء، ويصنع ذكريات تبقى معهم طويلاً.

ولا يقل دور الجد أهمية، فهو مصدر للخبرة والمشورة والطمأنينة، وشريك في نقل القيم، والهوية، ومساندة الأبناء، والأحفاد. فكلاهما يمثل امتداداً تربوياً وإنسانياً للأسرة، لا ينبغي أن تضعفه متطلبات الحياة الحديثة.

وقد شهدت بيئات العمل في دولتنا تطوراً في السياسات والمزايا الداعمة للأسرة، من إجازات ومرونة وظيفية وتسهيلات تراعي احتياجات الوالدين. ولعل الوقت مناسب لدراسة امتداد بعض هذه المزايا لتشمل الأجداد العاملين، بما يعزز دور الأسرة الممتدة في الرعاية والتنشئة.

ومن المقترحات التي تستحق الدراسة إتاحة إجازة قصيرة عند ولادة الحفيد لمساندة الأم، ورخصة للرعاية الأسرية الطارئة عند مرض الأحفاد أو تعرّض أسرهم لظروف استثنائية، إلى جانب مرونة ساعات العمل أو العمل عن بُعد لفترات محددة، وإذن لحضور المناسبات المدرسية وتكريم الأحفاد. ويمكن إدراج هذه المزايا ضمن مؤشرات بيئة العمل الصديقة للأسرة، ليصبح دعم الروابط بين الأجيال أحد جوانب التميز المؤسسي، لا مجرد تسهيل وظيفي إضافي.

ويُستحسن تجربة هذه التسهيلات وقياس أثرها على الموظفين والأسر والعمل قبل تعميمها، مع مراعاة اختلاف احتياجات الأسر وظروف الأجداد. ولا نقصد بذلك تحميل الأجداد مسؤوليات إضافية، أو جعلهم بديلاً عن الوالدين، بل تمكينهم من أداء أدوارهم باختيارهم وبموافقة الوالدين، ضمن ضوابط تحقق التوازن بين احتياجات الأسرة ومتطلبات العمل، ودون المساس بأدوار الوالدين وقراراتهم في تربية أبنائهم.

إن دعم الأسرة لا يقتصر على الوالدين والأبناء، بل يمتد إلى الأجيال التي تجمعهم. وحين نمكّن الأجداد من الحضور في حياة أحفادهم، فإننا نستثمر في تماسك الأسرة، ونقل القيم، وتعزيز الهوية، واستدامة العطاء بين الأجيال.

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