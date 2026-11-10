عندما ينثر الأحفاد في بيتنا فرحاً

ثمة فرح لا تصنعه المناسبات، ولا تشتريه الهدايا، بل يأتي على هيئة أقدام صغيرة تركض في أرجاء البيت، وضحكات تملأ زواياه، وأصوات تنادي الجد والجدة بحب وعفوية. إنهم الأحفاد، ضيوف القلوب الدائمون، الذين يحملون معهم حياة جديدة إلى بيوتنا.

عندما يحضر الأحفاد، يتغير إيقاع المنزل، تصبح الجلسات أكثر دفئاً، والمائدة أكثر ازدحاماً، وحتى الفوضى الصغيرة تتحول إلى مشهد محبب لا نريد له أن ينتهي. ننسى معهم تعب الأيام، ونكتشف أن العمر لا يُقاس بعدد السنوات، بل بقدرتنا على الفرح والتجدد.

وللأحفاد حكاية خاصة مع الأجداد؛ فهم لا يمنحوننا الحب فقط، بل يعيدون إلينا ذكريات أبنائنا وهم صغار، ويمنحوننا فرصة أخرى لنعيش تفاصيل الطفولة، ولكن هذه المرة بقلب أكثر هدوءاً وخبرة، وبحب لا تحدّه مسؤوليات التربية اليومية.

لكن الأجمل من ضحكاتهم هو ما نزرعه في نفوسهم من قيم، ففي بيوتنا يتعلمون معنى صلة الرحم، واحترام الكبير، والكرم، والانتماء، ويكتشفون أن العائلة ليست مجرد أسماء تجمعها صلة الدم، بل حضن آمن وذاكرة لا تغيب.

إن وجود الأحفاد بيننا نعمة تستحق أن نحتفي بها، وأن نمنحهم وقتنا واهتمامنا، ولا أن نكتفي بتدليلهم بالهدايا، فالأوقات التي نقضيها معهم اليوم ستصبح غداً أجمل ما يحتفظون به من ذكريات.

ما أجمل البيوت حين ينثر الأحفاد فيها فرحاً! فهم لا يملؤون المكان ضجيجاً فحسب، بل يملؤون العمر معنى، ويذكروننا بأن أجمل ما نتركه خلفنا ليس المال ولا الممتلكات، بل قلوباً عاشت في كنفنا، وذكريات ستظل تبتسم كلما مرّ الزمن.

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