دبي - الإمارات اليوم

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإجراءات المتخذة بحق أحد طلبة المدارس الحكومية، تضمّن معلومات غير صحيحة، ولم يعكس حقيقة الواقعة.

وأوضحت أن الإجراءات اتُّخذت وفق اللوائح المعتمدة، بعد تدخلات تربوية وإجراءات داعمة للطالب، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر المدرسية واستقرار البيئة التعليمية، وأكدت أن الطالب يواصل تعليمه عن بُعد من دون انقطاع، وأنها تواصل تقديم الدعم التربوي اللازم له بما يحقق مصلحته، مع صون حقوق جميع الطلبة وحماية خصوصيتهم.

ودعت الوزارة الجمهور إلى تحرّي الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب تداول المقاطع المصوّرة والمعلومات غير الصحيحة.

سارة الأميري: تعليم الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، أن صون كرامة المعلمين ومديري المدارس وتقدير جهودهم واجب على الجميع، معربة عن أسفها لتعرّضهم للإساءة والتجريح أثناء أداء واجبهم، ولتقبّل البعض هذا السلوك، وأشارت إلى أن من بينهم من أمضوا عقوداً في تعليم أجيال أسهمت في نهضة الإمارات.

وشدّدت الأميري على أن «المساءلة لا تعني التشهير، والاختلاف لا يبرر الإساءة، والتعاطف لا يعفينا من مسؤولية التحقق من المعلومات».

وقالت عبر حسابها على منصة «أكس»، أمس، إن تعليم الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة، وإن التوجيه والدعم يسبقان الحزم، مشيرة إلى أن تحمّل الأبناء تبعات أفعالهم جزء من تربيتهم على المسؤولية.

ودعت وزيرة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى إدراك أثر ما يتقبّلونه من سلوكيات وما يشجّعون عليه في أبنائهم.

وأوضحت أن احترام الآخرين وتحمّل المسؤولية والإنصاف من القيم التي قامت عليها إنجازات الإمارات، مضيفةً: «القيم التي نريد أن نراها في أبنائنا يجب أن يروها أولاً فينا».