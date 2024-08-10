لا تخدع نفسك!

بفكرة بسيطة جذب المئات، بل ربما الآلاف، مدركاً أنه سيوقع عدداً منهم في شباكه، إذ نشر صورة قديمة لصف طويل من الأشخاص أمام متجر خاص بإحدى العلامات التجارية العالمية الشهيرة بمركز تجاري كبير، وذلك أثناء فترة الجائحة حين كان يتم تنظيم دخول الزبائن، والسماح لعدد محدود بالتواجد داخل المتجر.

وكتب فوق الصورة أن «هناك تخفيضاً كبيراً على حقيبة نسائية معينة، وبسبب الإقبال الرهيب على المتجر من الصباح الباكر قررت الإدارة بيعها إلكترونياً»، ووضع رابطاً إلكترونياً للشراء!

وقع البعض في الفخ وأدركوا أنهم وقعوا في النهاية ضحية عملية احتيال، الهدف منها بيع منتج مقلد من العلامة الأصلية.

هذه الفكرة مستوحاة من نمط احتيالي يلجأ إليه مروجو تلك البضائع، وأحياناً تكون واجهة لاختراق البطاقات البنكية، أو الاستيلاء على أموال الزبائن، ويحرص المحتالون عادة على اقتطاع مبالغ بسيطة، لتشجيع الضحية على الشراء، آملاً في أن يكون الإعلان حقيقياً، ويحصل على البضاعة الأصلية، معتقداً أنه لن يخسر كثيراً إذا كان الإعلان كاذباً.

وفي النهاية يدرك أنه خدع نفسه، وأن الهاجس الذي راوده بكذب المعلن كان شعوراً صادقاً ومنطقياً، وربما تتفاقم خسائره إذا تعرضت بيانات بطاقاته للسرقة.

وفي ظل انتشار هذه الجرائم حرص المشرع الإماراتي على ردع مرتكبيها بتشريعات محكمة، مثل قانون العلامات التجارية الذي ينص في مادته (73) على أنه «يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بهذه الجريمة».

وهذه المادة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة تحمي بشكل مباشر أصحاب العلامات التجارية المعتدى عليها بشرط أن تكون مسجلة، فيما تحمي الفقرة الرابعة المستهلك من الغش والتضليل، لذا اشترطت سوء نية من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة بغرض البيع بأن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور.

وفي تشريعات أخرى، منها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تشدد في عقوبات جرائم الاحتيال، لكن ما يوفره القانون من ردع وما تبذله الجهات الشرطية والقضائية من جهد لحمايتنا لا يمكن أن يكون كافياً إذا لم نتحلَّ بالوعي اللازم لحماية أنفسنا.

محكم ومستشار قانوني