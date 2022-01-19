عندما نتحدث عن الدوري السعودي وقيمته الفنية ورونقه ومنافسته القوية، وهو يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي بقيمته السوقية وسيطرته على مستوى آسيا، يعتبر الهلال الممثل الشرعي للكرة السعودية على الصعيد الآسيوي، وهو من يشرف الأندية السعودية خارجياً. والكل يعلم أن الهلال تاريخ كبير من البطولات، 64 عاماً بـ64 بطولة، هذا دليل على أن الهلال منظومه متكاملة وهو الرقم الصعب في القارة الصفراء. ما يفعله بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال من تعاقدات دليل على أن العمل الهلالي لا يتوقف، فهناك صفقات كثيرة أبرمها، ما يعطي مؤشراً إلى أن الهلال قادم بقوة والعمل عند الهلاليين لا ينتهى.

تعجبني شخصية رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان، هو واحد من أقوى الشخصيات الإدارية، صاحب تصريحات قوية ويعرف ماذا يقول. المؤتمر الأخير دليل قاطع على أن الشباب يمر بأزمة مالية وتسويقية، وفي اعتقادي أن الشباب يحتاج لاعبين جدداً من أجل تدعيم الفريق في المرحلة المقبلة.

انتقال المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الاتحاد سيشكل إضافة قوية إلى الفريق بشرط التزامه وانضباطه داخل الملعب وخارجه، فاللاعب حمدالله لا يختلف عليه اثنان، فهو قوة هجومية ضاربة، سجل العديد من الأهداف مع النصر خصوصاً في أوقات حاسمة، قيمته تظهر في المباريات الكبيرة بشرط هدوئه، إذ إن مشكلته العصبية وتصريحاته التي لا تخدمه بالأساس.

تبتعد بعض البرامج الرياضية عن المساواة، فمثلاً شيخ الأندية نادي الشباب لا يأخذ حقه الإعلامي رغم المنافسة في بطولة الدوري. الشباب الممتع في الدوري السعودي يقدم أوراق اعتماده في ملاحقة المتصدر فريق الاتحاد. حلاوة الدوري السعودي تكتمل بتنافس الهلال والنصر والشباب والاتحاد والأهلي.

• انتقال عبدالرزاق حمدالله إلى الاتحاد سيشكل إضافة قوية للفريق، بشرط التزامه وانضباطه داخل الملعب وخارجه.

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