فجوة إدارية في النصر

يتساءل الكثيرون: ماذا يحدث في نادي النصر، هذه القلعة الكبيرة الزرقاء؟ ومن أوصل هذا الصرح الكبير إلى هذا المستوى؟ الخسارة الأخيرة أمام فريق عجمان كشفت الكثير من الأمور، فالمشكلة ليست في المدرب، بل في ثقافة الفوز التي يفتقدها الفريق، وقد يكون ابتعاده عن حصد البطولات والألقاب هو السبب المباشر في ما حصل في السنوات الماضية، وفي الوقت الحالي. اختلاف التصريحات والطموحات والأهداف سبب الخلاف بين الإدارة وشركة كرة القدم، واستقالة المدير التنفيذي تؤكد أن هناك فجوة أو شرخاً إدارياً كبيراً، عليهم إصلاحه ليعود النصر إلى سكة الانتصارات. مشكلة النصر ليست وليدة اليوم، بل هي منذ سنوات طويلة، وحلها عند النصراوية، لأنهم يعرفون «البئر وغطاها».

- مشكلة النصر ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات طويلة، وحلها عند النصراوية، لأنهم يعرفون «البئر وغطاها».

- الكل يعلم أن مشكلة الوصل من الموسم الماضي هي المدرب، حيث يفتقر ريجيكامب إلى قراءة المباريات، والمشكلة الأخرى هي المحترف الجديد ويلتون، الذي في اعتقادي الشخصي لم يقدم إضافة للإمبراطور، وفي السياق نفسه الوصل يحتاج إلى عمل كبير في الخط الدفاعي، ويحتاج إلى مدافعين، فإدارة الوصل لم تقصر هذا الموسم، وعليها مواصلة العمل، لأن جماهير النادي تريد أن تفرح، ونحن مازلنا في بداية الموسم.

- مشكلة فريق الجزيرة في مدربه، وعدم ثبات التشكيلة، وعدم توظيف اللاعبين، وعلى إدارة الجزيرة البحث عن مدرب جديد إذا أراد الفريق المنافسة، وكوزمين من الأسماء المطروحة، وهو الأنسب لقيادة «فخر أبوظبي». عودة فريق إلى المنافسة مرتبطة بمدرب جديد، صاحب رؤية قوية، ويعلم إمكانات اللاعبين، وفريق الجزيرة مطعّم حالياً بنجوم دوليين وأجانب، وهو قادر على المنافسة وحصد بطولة الدوري.

- فريق عجمان من الفرق التي تعمل بصمت، بقيادة أيمن الرمادي، الذي هو قادر على صناعة فريق يقارع الكبار، والفوز الأخير أمام النصر يعطيهم دفعة معنوية في الجولات المقبلة، والكل يعلم أن عجمان أمامه مباراة كبيرة وصعبة ضد الوصل في الجولة الثالثة من الدوري، وربما يعرقل الوصل الذي يعاني مشكلة دفاعية بحتة. إدارة عجمان من الإدارات التي تعلم ما تريد من الموسم الرياضي، والجرمن خبرة إدارية، ومن صفاته صناعة فريق جيد بإمكانات بسيطة.

- حتى في تسجيل اللاعبين المقيمين لم توفّق إدارات بعض أنديتنا، لأن بعض اللاعبين عاديون، وربما علة لفرقهم. بعد جولات مقبلة، سيكتشف الشارع الرياضي عشوائية اختيار بعض اللاعبين، وفي كل موسم تظهر المشكلات في الاختيارات، لأن الاختيار عشوائي لا يناسب متطلبات المدرب.

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