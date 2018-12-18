الزعيم.. زعيم

عودنا الزعيم العيناوي على رسم الفرح على وجوه محبيه، وهذا ما فعله أمام الترجي التونسي (بطل إفريقيا)، ونأمل أن يواصل الطريق بإنجاز جديد على حساب ريفر بليت الأرجنتيني (بطل أميركا الجنوبية).

الكل يعلم أن الفوارق الفنية كانت كبيرة بين العين والترجي، إلا أن الزعيم لعب مباراة للتاريخ، ونال الإشادة من كل مكان، وكان محط أنظار الجميع، فالعين بقوته المعهودة وشخصيته المميزة لا يرضى إلا بكتابة التاريخ في كأس العالم للأندية، وهو الآن أمام فرصة تاريخية لا تعوَّض، وعليه اليوم العمل بقوة، والفوز هو هدفنا جميعاً، وعلى الجميع المساندة، ولا ننسى الدور الكبير للإدارة العيناوية، التي هيأت الفريق، رغم الإرهاق الذي صاحب الفريق في المباراة الأولى.

فنياً.. كان العين مميزاً، وبصمات المدرب زوران كانت واضحة، حيث إن زوران أحسن قراءة المباراة بشكل جيد، وعرف نقاط ضعف الترجي الذي لم يجد الحلول أمام العين، وأرى أن زوران واحد من المدربين الذين يعرفون ماذا يريدون، ويعلم إمكانات لاعبيه ويجيد توظيفهم، وهذا هو سر نجاح العين الذي يلعب بإمكاناته، وهو من المدربين الكبار وله بصمة رغم أخطائه في بعض المباريات، وعليه الآن أن يقدم عملاً كبيراً ورائعاً، وهو أمام كتابة التاريخ له ولفريقه الذي يعيش أوقاتاً سعيدة، على المستويين المحلي والعالمي.

تألق لافت لنجوم العين، منهم: خالد عيسى وإسماعيل أحمد وبندر الأحبابي، وغيرهم من النجوم، وهذا يدل على العشق الكبير لهذا الكيان الذي أخرج نجوماً كباراً، وهم الآن أمام تاريخ جديد وفرصة لا تعوض لكتابة أسمائهم في سجل البطولة.

تألق نجوم العين أمر متوقع، رغم الإرهاق والفوارق بينه وبين الخصوم، لكن العزيمة والإصرار والقتال هي هدفهم، والهدف الأهم إسعاد الأمة العيناوية.

ما أجمل الحضور الجماهيري، حيث سُجِلَ حضور كبير، وهذا يدل على وفاء الجماهير الإماراتية والعيناوية لفرق الدولة، وأيضاً دور الأندية بتوفير حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة، وعليهم اليوم التشجيع طوال المباراة، حيث إن مباراة اليوم تمثل منعطفاً مهماً، ليس لفريق العين فقط، بل لدولة الإمارات بوجود فريق إماراتي أحرج أبطال القارات، وعلى المسؤولين مراعاة الجماهير في الدخول والخروج، وتوفير أعلام الإمارات، لأن المباراة مشاهدة في كل أرجاء العالم، والكل يعلم الشعبية الكبيرة للفريق الأرجنتيني ريفر بليت، خصوصاً بعد الأداء القوي في ديربي الأرجنتين.

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الزعيم لعب مباراة للتاريخ، ونال الإشادة من كل مكان.