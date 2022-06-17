في اجتماع له معهم.. إيلون ماسك يشير إلى تسريح محتمل بين موظفي "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك اجتماعا مع موظفي شركة "تويتر"، لمّح فيه إلى تسريح محتمل في صفوفهم حال نجاح صفقة استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي الاجتماع المشار إليه، ناقش ماسك عددا من الموضوعات، بينها العمل عن بُعد، وحرية التعبير، والحياة في الفضاء.

وتُعدّ هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك مع موظفي "تويتر" منذ تقديمه عرض الاستحواذ على الشركة في أبريل الماضي. وقال ماسك إنه قد يتراجع عن الصفقة إذا لم يحصل على معلومات بشأن الحسابات المزيفة.

وفي اتصال واسع النطاق عبر الفيديو مع موظفي "تويتر" أمس، تحدث ماسك عن تسريحات محتملة في الشركة بناءً على أوضاعها المالية.