زوج "أحلام" في أول رد بعد ضربها: أنا آسف.. سنة أولى جواز فيها شد!

المصدر: مروة سليم - دبي

أثار خبر طلاق البلوغر المصرية أحلام عادل صبحي من مصمم الأزياء المصري أحمد العجمي بعد نحو شهرين من زواجهما، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر البلوغر عبر خاصية "الستوري" فيديو توضح من خلاله أن سبب انفاصالهما هو أنه تعدى عليها بالضرب أثناء تأدية العمرة، قائلة: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات".

وأثار المقطع اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أبدوا الكثير منهم التعاطف معها.

وبعد خروج أحلام لسرد التفاصيل، خرج زوجها من خلال مواقع التواصل أيضاً، ليرد عليها ويعتذر لها عما حدث، قائلا من خلال فيديو: "يا أحلام حقك عليا، أنا أسف وغلطان في حقك..أول مرة أعمل فيديو وأطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله".

وأضاف أحمد العجمي زوج أحلام: "أتمنى متزعلش مني والدنيا تروق وتدعولنا بأن ربنا يصلح الحال إن شاء الله، هي سنة أولى جواز فيها شد وكل حاجة، ولسه في طباع وعيلتين بيتعرفوا على بعض، وبنطبع على طباع بعض وربنا ييسر الدنيا، هروح لحد متخصص وأعرف ازاي نتعامل مع بعض ونتفاهم سوا، أدعولنا ربنا يهدينا، الكلمة الكويسة بتفرق".

والبداية عندما ظهرت أحلام، في فيديو نشرته عبر ستورى حسابها على انستجرام، كشفت فيه عن سبب طلاقها، وعلقت عليه بالقول: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات"، مضيفة: "ملحوظة كانت مصلية مش ازازة خمرة".

وتعاطف بعض المتابعون مع أحلام عقب إعلان طلاقها، حيث قال أحد متابعيها: "ممكن ندعي لأحلام ان ربنا يهون عليها أي وجع حاسه بيه لأنها بتمر بوقت يمكن من أصعب الأوقات اللي ممكن تيجي على شخص في الدنيا دي، انتى شخص كويس ومحدش عمره شاف منك حاجة وحشه ولعله اختبار من ربنا ويعدي إن شاء الله وكلنا جنبك".

فيما رأى البعض الآخر، أنه من الممكن أن تكون حيلة واختراع قصة جديدة لزيادة التفاعل والشهرة، خاصة أن سبب الطلاق غير مبرر من وجهة نظرهم، وأنهما يريدان تسليط الأنظار عليهما ويكونان محط اهتمام الجميع.

مع أي رأي تميل هل حيلة لزيادة التفاعل والشهرة أم واقعة حقيقية بين زوجين؟