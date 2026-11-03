حمدان بن محمد: علم الإمارات رمز عزّنا ووحدتنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه تحت راية علم الإمارات، اجتمعت أحلام الآباء المؤسسين وتوحّدت إرادة شعب، وانطلقت مسيرة وطنٍ أصبحت إنجازاته مصدر فخر لأبنائه وإلهام للعالم.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "علم الإمارات رمز عزّنا ووحدتنا… تحت رايته، اجتمعت أحلام الآباء المؤسسين وتوحّدت إرادة شعب، وانطلقت مسيرة وطنٍ أصبحت إنجازاته مصدر فخر لأبنائه وإلهام للعالم".

وتابع سموه: "في يوم العَلَم، نعتز بهذا الإرث العظيم، ونجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة والوفاء لقيم الاتحاد، لتبقى رايتنا أمانةً تتوارثها الأجيال، وتصونها بالإخلاص والعطاء".