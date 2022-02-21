بدء تشغيل منصة ترامب للتواصل الاجتماعي تدريجياً

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

بدأ مساء أمس، تشغيل الشبكة الاجتماعية الجديدة لدونالد ترامب "تروث سوشل" (Truth Social) تدريجًا وستكون "جاهزة للتشغيل بشكل كامل" بحلول نهاية مارس، بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

وقال رئيس "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشركة الأم للشبكة الجديدة ديفن نونيز ، لتلفزيون "فوكس نيوز" المحافظ الأحد "سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع".

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترامب "أعتقد أن بحلول نهاية مارس، سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة".

ويقدم دونالد ترامب "تروث سوشل" كبديل من منصات فيس بوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته بعد اقتحام أنصار له مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021. وهو متهم بالتحريض على أعمال العنف.

وكان التطبيق متوفرًا الأحد بنسخته التجريبية في متجر تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة "آبل ستور" ومُستخدمًا من جانب أنصار الملياردير وكذلك كان بالإمكان تقديم طلب للحصول عليه بشكل مسبق الاثنين، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق الأحد، وُضعت علامة متوافر على التطبيق لبعض الأشخاص الذين طلبوه مسبقًا.

وقال ديفن نونيز "إنه لأمر مؤثر بالنسبة إليّ أن أرى الأشخاص الذين تم إسكاتهم يستخدمون المنصة".

- "تروث" أي حقيقة -وأكد "أننا نريدهم أن يقولوا لنا أي محتوى يريدون أن يروا على المنصة" مضيفًا "خلافًا للقلّة المجانين في سيليكون فالي الذين يقولون للناس ما يريدونهم أن يفكّروا ويقررون من يمكنه أن يكون أو ألا يكون على شبكات" التواصل الاجتماعي.

21 فبراير هو يوم إجازة في الولايات المتحدة تكريمًا للرؤساء الأميركيين. وقرر ترامب وزوجته ميلانيا في هذا التاريخ بيع عشرة آلاف منتج "إن إف تي" (NFT) رقمي (رموز غير قابلة للاستبدال) تظهر لحظات مميزة طبعت ولاية ترامب الرئاسية.

وكتبت إحدى المسؤولات الجمهوريات في مجلس النواب إليز ستيفانيك على تويتر "الحقيقة آتية". ونشرت لقطة من الشاشة لتغريدتها على منصة "تروث بيتا" أي النسخة التجريبية من موقع التواصل الاجتماعي وكتبت "أنا مسرورة جدًا لكوني على تروث! شكرًا للرئيس دونالد ترامب لصفاته القيادية. معًا سينقذ الوطنيون الأميركيون الأوائل الولايات المتحدة، سيهزمون عمالقة التكنولوجيا ويحمون حرية التعبير!".

وغرّد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس السابق، "حان وقت الحقيقة"، مع لقطة من الشاشة لرسالة من والده على المنصة الاجتماعية الجديدة جاء فيها "استعدوا! سيستقبلكم رئيسكم المفضل قريبًا".

ولم تجب "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" على الفور عن أسئلة وجهتها لها وكالة فرانس برس.

- تشويق -ووفق تقارير صحافية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالى 1,25 مليار دولار للمنافسة في السوق المزدحمة للشبكات الاجتماعية التي يستخدمها كثيرًا المحافظون المتشددون على غرار منصة "غيتر" (Gettr) التي أطلقها المستشار السابق لترامب جيسون ميلر إضافة إلى منصتَي "بارلر" (Parler) و"غاب" (Gab).

في ديسمبر، أعلنت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" أنها أنشأت شراكة مع منصة "رامبل" الكندية للفيديوهات، مشيرةً إلى أن النسخة التجريبية سبق أن أُطلقت باستخدام خدمتها السحابية.

ولم يكشف دونالد ترامب (75 عاما) حتى الآن إن كان ينوي الترشح مرة أخرى للرئاسة.

ويواجه ترامب تحقيقات بشأن إدارة ضرائبه والطريقة التي حاول من خلالها البقاء في الحكم بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ويجري التحقيق أيضًا في إدارته لوثائق رسمية كان ينبغي تسليمها إلى هيئة الأرشيف الوطني.

قبل حظر حسابه على تويتر، كان هذا الموقع المنصة المفضلة لترامب وكان يستخدمه كثيرًا للقيام بإعلانات رئاسية ومهاجمة أخصامه السياسيين. وكان لدى ترامب 89 مليون متابع على تويتر علمًا أنه كان يخاطبهم بتغريداته يوميًا.