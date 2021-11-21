في ميلادها الـ 86.. لبنانيون لـ"فيروز": "كل عام وأنت أجمل ما في لبنان"

المصدر: ديما منصور - دبي

يصادف اليوم، 21 نوفمبر، الذكرى الـ 86 لميلاد المطربة اللبنانية فيروز، حيث احتفى بها الآلاف من المعجبين والفنانين من مختلف الدول العربية، ولا سيما لبنان، في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اجتاح وسم #فيروز، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر المغردون من خلاله حبهم واحترامهم وامتنانهم للفنانة فيروز التي وصفوها بـ "الأيقونة" التي لن تتكرر.

من جانبهم عبر اللبنانيون، خاصة، عن اعتزازهم وفخرهم بفيروز، مشيرين إلى أنها ملجأهم الوحيد من المتاعب التي أغرقتهم بسبب ظروف بلادهم، وأنها أجمل ما في لبنان.

ووصف مغردون السيدة فيروز بأيقونة كل الأوقات، وأيقونة الحب والانتماء، فقال أحد المغردين: "فيروز.. كل عام وأنت ايقونة كل الاوقات.. ايقونة كل الفصول... ايقونة الارض والسماء .. ايقونة الحب والانتماء ...".

وعبر مغردون عن حبهم لفيروز التي تعتني لهم البيوت القديمة، والورق الأصفر، وأيلول، والغيم العتيق، فقال أحد المغردين: "كلنا بنحبك فيروز لأنو اسمك بيعني البيوت القديمة.. يعني الغيم العتيق..

يعني مبارح واليوم وبكرا وكل يوم.. يعني الخريف، الورق الأصفر وأيلول وتشرين وكل الفصول.. يعني أرضك وبيتك.. يعني ذكرياتك والياسمين وكل شي حلو.. فيروز بعيدك منقلك عقبال كل سنة..".

وأكد مغردون لبنانيون على أن فيروز هي ملجأهم من المتاعب التي طالتهم بسبب ظروف بلاهم الصعبة، وأنها أجمل ما في لبنان، فقال أحدهم: "عيدك عيد الوطن … عم بكبر وتكبر بقلبي … فيروز سفيرتنا إلى النجوم كلّ عام وانت بألف خير… كلّ عام وصوتك الملجأ من المتاعب، والمرادف لوطن إختاركِ سفيرته إلى النجوم. يكفينا فخراً إذا سُئلنا عن هويّتنا يوماً أن نقول: نحن من لبنان … وطن فيروز".

وقال آخر: "أحبك فيروز لأنك الشيء الوحيد الصالح في لبنان وأجمل شيئ فيه.. كل عام وأنت بألف خير.. تفنى الأوطان... وتبقين..".

من جهتهم هنأ فنانون، فيروز، في يوم ملادهل، من خلال تهنئتهم لها على صفحاتهم الرسمية، فنشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لفيروز، في حسابها الخاص على "تويتر": "منها صدفة عيدك يرافق عيد لبنان".

وكتبت الفنانة السورية شكران مرتجى: "عيد ميلاد قيثارة السماء.. فيروز كل عام وكل شي يتغير إلا أنتي السيارات مش عم تمشي البنزين غالي وسكروا القهوة اللي ع المفرق فتحوا أوتوستراد وقصوا جدايل يارا وشادي بعده ضايع وليالي الشمال حزينه ونحنا خايفين نقول اللي بقلبنا لأنه ماعادوا زارونا حتى بالسنه مرة وعيوننا كل يوم ترحل لزهرة المدائن… وأحب أحب دمشق هوايا الأرق رغم كل مايعصف بنا ولبيروت من قلبي سلام لبيروت".

وكتب الفنان اللبناني زياد برجي:"عقبال المية يا قمر الحلوين، يا زهرة تشرين".

كما قال الفنان اللبناني باسم مغنية: "صباح الخير فيروزتنا".

وكتبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين: "فيروزة الصباح والمساء وكل اللحظات..أنتِ الجزء الجميل من تفاصيلنا اليومية..عشتي معنا عمراً وستعيشين..أسعدتنا وستُسعِدين..

أمدّكِ الله بعمرٍ طويل وعيشٍ هانئ..على قدر محبتنا وتقديرنا لك أيتها الأيقونة النادرة ".