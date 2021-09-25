يتنكران بأزياء المحامين.. قاتلان يغتالان رجل عصابات شهير بالهند داخل المحكمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن رجلان تنكرا بزي محاميين من قتل رجل عصابات بعدة طلقات نارية، خلال محاكمته في العاصمة الهندية دلهي.

وكان رجل العصابات، جيتيندار مان غوغي، يخضع للمحاكمة في إحدى قاعات محكمة منطقة روهيني، في دلهي، عندما فتح الرجلان النار عليه، وقتلاه داخل المحكمة، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وقال مسؤولون إن عناصر الشرطة ردوا على الرجلين بإطلاق النار فقتلوهما، وتشتبه الشرطة في أن عصابة منافسه تقف وراء عملية الاغتيال.

وكان غوغي على قائمة أكثر المطلوبين للشرطة في الهند، واتهمته السلطات بعشرات القضايا، منها جرائم قتل واختطاف، في عدة ولايات.

وأثار الحادث الشكوك حول درجة تأمين المحاكم في دلهي، وقال أحد السياسيين، إنه يلفت الأنظار لثغرات واضحة في الخطط الأمنية.