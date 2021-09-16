"غينيس 2022" تتضمن أطول مراهق وأطول أذنين لكلب.. فيديو

المصدر: لندن - رويترز

تكشف موسوعة غينيس أحدث قائمة لمحطمي الأرقام القياسية في العالم في طبعة عام 2022 من كتابها الشهير، وتضم القائمة كلبا يزيد طول أذنيه عن 30 سنتيمترا ومراهقا يتجاوز طولع 226 سنتيمترا.

ويعرض الكتاب السنوي الذي يصدر اليوم الخميس مجموعة من الأرقام القياسية والمآثر الأخرى التي تتضمن أسرع شخص يمشي على يديه وأسرع فتاة تلعب قفز الحبل بشعرها في 30 ثانية.

وحصلت البريطانية بيثاني لودج، لاعبة جمباز منذ أن كانت في سن صغيرة، على لقب أسرع شقلبة مئة متر للأمام في 42.64 ثانية وأسرع شقلبة للخلف في 30 ثانية.

قالت لودج "إنه شعور لا يصدق أن تسجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس. إنه أمر ما كنت أفكر في القيام به. اعتدت على اقتناء الكتاب منذ كنت صغيرة واعتدت على قراءته والنظر فقط إلى الأمور التي لا يمكن تصديقها التي يستطيع الناس فعلها".

وأضاف "لذا، فإنه لأمر خيالي أن أعرف أنني سجلت رقما قياسيا وأن أرى ذلك في الكتاب".

وحصل الأمريكي زيون كلارك الذي ولد دون ساقين على الرقم القياسي لأسرع مشي لمسافة 20 مترا على يديه محققا ذلك في 4.78 ثانية.

وحققت لاتيتيا كي من ساحل العاج الرقم القياس في نط الحبل باستخدام شعرها بدلا من الحبل في 30 ثانية. وتشتهر لاتيتيا العارضة والممثلة والفنانة البالغة من العمر 25 عاما كذلك بصنع تماثيل بخصل شعرها.

وقالت غينيس للأرقام القياسية العالمية في بيان "صففت لايتيتا شعرها الطبيعي ثم أضافت وصلات لتشكل الحبل الذي ستستخدمه في لعبة قفز الحبل" وأضاف البيان "حاولت تحطيم الرقم القياسي كي تلهم آخرين كي يحتفوا بمواهبهم".

وذهب رقم أطول مراهق حي للأمريكي أوليفييه ريوكس بطول 226.9 سنتيمتر.

وسجل الكلب لو رقم أطول أذنين لكلب. وبلغ طول أذنيه 34 سنتيمترا.

وحصل ثنائي الكلب والقط لوليبوب وساشيمي من كندا على رقم أسرع خمسة أمتار على سكوتر حيث قطعا المسافة في زمن 4.37 ثانية.