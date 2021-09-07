دراسة: شرب الشاي يجعلك أكثر إبداعاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت دراسة حديثة أن شرب الشاي يعزز القدرات العقلية للأشخاص ويحسن أداءهم في المهام الإبداعية.

و شارك في الدراسة التي أجراها باحثون منتمون لجامعة بكين 100 فرد تم تكليفهم بمهام إبداعية وأخرى على صلة بالتفكير التقاربي، وهو ذلك النوع من التفكير الذي نستخدمه لحل المشكلات بطريقة منطقية واختيار أفضل الأفكار من بين أفكار عديدة وتطويرها للتأكد من أنها ستصلح للاستخدام.

وأثناء أداء هذه المهام، طلب من المشاركين الاختيار ما بين شرب الشاي أو الماء.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد ووجد الفريق أن الأشخاص الذين شربوا الشاي كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين شربوا الماء في أداء المهام الإبداعية عالية الصعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن «المشاركين الذين شربوا الشاي كانوا أكثر سعادة واهتماماً بالمهام من أولئك الذين شربوا المياه».

وقال عالم النفس الدكتور لي وانغ، الذي أشرف على الدراسة: «تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص، بل ويساعد الناس أيضاً على الاستمرار في هذه المهمة دون تعب».

وأضاف: «لقد أظهرت دراستنا أن أولئك الذين يشربون الشاي باستمرار يكتسبون فوائد معرفية أكبر من أولئك الذين يشربونه بشكل نادر».

