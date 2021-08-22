تطبيق جديد من "آبل" لدراسة رد فعل المستخدمين على تحسينات "سيري"

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلقت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل تطبيقا جديدا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على تطبيق المساعد الشخصي الذكي سيري.

أطلقت آبل على التطبيق الجديد اسم "سيري سبيتش ستداي" (دراسة حديث سيري" ويسمح للمستخدمين الذين يستخدمونه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى شركة آبل.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا التطبيق متاح في عدد من الأسواق العالمية لكن لم يتم تسجيله على مخططات متجر آبل الإلكتروني آب ستور، ضمن فئة "الخدمات" عند نشر التطبيق.

ووفقا لبيانات شركة سينسور تاور المتخصصة في دراسة سوق التطبيقات فإن تطبيق آبل الجديد تم طرحه لأول مرة يوم 9 أغسطس الحالي وتم طرح نسخة محدثة منه يوم 18 أغسطس الحالي.

والتطبيق متاح حاليا في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وهونج كونج والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وتايوان، وهو ما يشير إلى أن دراسة آبل لتقييم العملاء لتحديثات سيري تجري على نطاق عالمي واسع.

في الوقت نفسه فإن التطبيق يظهر عند البحث في آب ستور باستخدام كلمة مفتاحية أو باستعراض قائمة تطبيقات آبل المنشورة.

ويقدم تطبيق "سيري سبيتش ستدي" معلومات قليلة عن أهداف الدراسة المحددة ولا يقدم شرحا لكيفية اشتراك المستخدم في الدراسة. وبدلا من ذلك فهو يوفر رابطا لاتفاقية ترخيص قياسية بشأن الدراسة وشاشة يمكن للمشارك إدخال رقم هويته من خلالها لكي يبدأ الاشتراك في الدراسة.