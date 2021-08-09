قتيل بسبب خلاف على تعبئة الوقود في لبنان

المصدر: بيروت - د ب أ

قتل شخص بسبب خلاف على تعبئة الوقود في بلدة بخعون في قضاء الضنية بمحافظة لبنان الشمالي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن خلافا أمام محطة محروقات تطور إلى عراك بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربي.

ووفق الوكالة ، نقل الأهالي مصابا إلى مركز طبي لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه، مشيرة إلى أن عناصر من القوى الأمنية قامت بتطويق الاشتباكات، وسلم مطلق النار نفسه إلى مخابرات الجيش.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما تسبب في انخفاض مخزون المحروقات واصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمام محطات الوقود.

ويقوم لبنانيون بين الحين والآخر بقطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وجنوب وشرق البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.