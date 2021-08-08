تبث الرعب بـ"كلاشنكوف" من نافذة سيارة في كاليفورنيا.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

نشرت شرطة مدينة سان فرانسيسكو صورة لسيدة أميركية أثارت الرعب لمشاهدي سباق سيارات غير قانوني في ولاية كاليفورنيا، حيث تم توثيق صورة وفيديو لها وهي تخرج بجسدها من سيارة مسرعة وهي تحمل بندقية كلاشينكوف في يدها، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأشارت الشرطة أن المشاركين في السباق متورطين في قضايا مخدرات، موضحة أن الصورة التقتطها أحد المشاركين في الحدث غير المرخص له الذي أقيم في 11 يوليو الماضي.

ولم تذكر الشرطة اسم المرأة التي كانت تحمل الكلاشينكوف، حيث لا يزال الحادث قيد التحقيق، مكتفية بالقول إنها تمكنت من العثور على السيارة المشاركة في الحادث ومصادرتها.

ونشرت الشرطة صورة تظهر لحظة مصادرة السيارة وسحبها، إلى جانب صورة حمل المرأة للكلاشنكوف، كما قال متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو "إنه بسبب عدم انتهاء التحقيق، فلا يمكننا التعليق أكثر".