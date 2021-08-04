إيقاف حساب أسرع امرأة في العالم على «إنستغرام» بسبب فيديو تتويجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت العداءة الجامايكية إيلين طومسون-هيرا الفائزة بذهبيتي السرعة أن حسابها على "انستغرام" تم إيقافه لنشرها بعض مقاطع الفيديو لانتصارها في سباقي 100 و200 متر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

ودافعت طومسون-هيرا بنجاح عن لقبيها الأولمبيين من ألعاب ريو 2016 في السباقين في طوكيو لتحصل على أربع ذهبيات في دورتين. لكن محاولتها لمشاركة لقطات للسباقين مع معجبيها على "انستغرام" تسببت في إيقاف حسابها.

وقالت العداءة على "تويتر" "تم إيقاف حسابي على انستغرام لنشر مقاطع من السباقين لأني لا أملك الحقوق لذلك. أراكم بعد يومين".

وستنافس طومسون-هيرا في سباق التتابع أربعة في 100 متر للسيدات غدا (الخميس).

وستحصل اللجنة الأولمبية الدولية على أكثر من أربعة مليارات دولار من حقوق البث عن فترة تشمل دورة ألعاب بيونغتشانغ الشتوية 2018 وأولمبياد طوكيو.