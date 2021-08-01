يخطف خطيبته ويسجنها في منزله 23 عاماً.. صور

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم رجل أرجنتيني على خطف خطيبته لمدة 23 عاماً، وذلك كما ذكرت صحيفة "توداي ان 24".

وأضافت الصحيفة أن ماريا يوجينيا والتي تبلغ الآن 45 عاماً تم اختطافها في مايو 1996 من قبل خطيبها أوسكار ألبرتو راكو 50 عاماً.

وأرغم أوسكار خطيبته على العيش معه في منزله بمدينة روزاريو طوال هذه السنوات، بعد اختطافها اثر مشاجرة حدثت بينهما في منزلها التي كانت تسكن فيه مع والدتها وابنها.

وتمكنت الضحية من الفرار في مايو 2019، حيث أمرها أوسطار بأن تقف وتكنس أمام المنزل، ثم ذهب إلى الحمام، ما دفعها على الفور للهروب من المنزل بعد أن وجدت 8 دولارات في المنزل، وبعد الابتعاد لعشرات الأمتار، تمكنت من ركوب سيارة أجرة، وتمكنت من العثور على جهاز هاتف عمومي واتصلت بخالتها.

ورفعت يوجينيا قضية ضد خطيبها السابق تتهمه من خلالها بالخطف والحجز لمدة 23 عاماً، حيث بدأ القضاء الأرجنتيني اليوم في محاكمته، حيث طالب المدعي العام بسجنه لمدة 18 عاما بسبب جريمته في احتجاز خطيبته.

وقالت الصحيفة أن محاكمة المتهم بتهمة خطف وحجز صديقته 23 عاما، لا زالت في أول جلساتها بعد انتهاء التحقيقات المستمرة منذ هروب خطيبته المحتجزة.