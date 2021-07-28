أغلى بطاطا مقلية بالعالم تدخل «غينيس»

يقدم مطعم في مدينة نيويورك طبقاً من البطاطا المقلية مقابل 200 دولار ، مما يجعلها أغلى بطاطا مقلية في العالم، وفقاً لصحيفة «إنبدندنت».

وسجل «سرينديبيتي3»، وهو مطعم في حي ميدتاون إيست بالمدينة، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مع بطاطس «كيرم دو لا كريم» المقلية.

وتُصنع البطاطا المقلية بكميات وفيرة من زبدة الكمأة والذهب الصالح للأكل، وتُقدم على طبق من الكريستال

وهذا ليس الرقم القياسي العالمي الأول الذي يسجله المطعم، الذي يضم أيضاً أغلى برغر، وتباع القطعة الواحدة بسعر 295 دولاراً (213 جنيهاً إسترلينياً)، وأغلى المثلجات (الآيس كريم) والتي تباع مقابل ألف دولار (721 جنيهاً إسترلينياً).

والبطاطا المقلية، التي تم إدخالها في موسوعة «غينيس» في 12 يوليو ، بدأت كبطاطا «تشيبربيك»؛ مجموعة متنوعة من البطاطا البيضاء المزروعة في الولايات المتحدة والتي يطلق عليها «أعظم البطاطا في العالم للقلي».

وأثناء تحضير البطاطا وقليها، يقوم طاه آخر في المطبخ بإعداد صلصة الجبن لمرافقة الطبق. يتم ذلك عن طريق إذابة كثير من زبدة الكمأة في مقلاة، وإضافة الدقيق، والكريمة، ومكعبات من الراكليت السويسرية.