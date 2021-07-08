أسترالي يدعي أنه ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر رجل أسترالي يبلغ من العمر 55 عاما صورا، قال إنها تثبت أنه الابن السري لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الحالية كاميليا باركر.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن سايمون دورانت داي أمضى عقودًا في محاولة لإثبات نظريته الغريبة، حول من هما والديه الحقيقيين .

وأشارت الصحيفة، إلى أن سايمون الذي عمل مهندسا ولد في مدينة ”بورتسموث“ على الساحل الجنوبي لإنجلترا في أبريل عام 1966، قبل أن تتبناه عائلة تربطها صلات عمل بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن سايمون يدعي أن جدته بالتبني، والتي عملت في القصر الملكي في لندن، أخبرته أن والدته وأباه الحقيقيين هما الأمير تشارلز وكاميليا.

وقالت الصحيفة: "الآن، نشر سايمون ما أسماه بدليل مصور يقارن صور ابنه، ليام، بصور الأمير تشارلز والتي يقول إنها تثبت علاقته الملكية".

وأثارت الصور موجة من التعليقات على الإنترنت، حيث أعرب الكثير من مستخدمي شبكة "فيس بوك" عن اعتقادهم أن سايمون وابنه ينتميان للعائلة الملكية البريطانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز وكاميلا، كانا مراهقين، إذا ما ثبت حملها منه قبل عقود قبل أن يتزوجا إثر وفاة زوجته السابقة الليدي ديانا عام 1997.